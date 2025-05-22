Dumlupınar ve Güneşköy ağıllar bölgesinde, bugün iki ayrı yerde çıkan yangın hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güneşköy ağıllar bölgesinde, saat 07.30’da bir şahsa ait ağılda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 15 adet rulo buğday sanosu balya yanarak zarar gördü.

18 adet hurda araç tamamen yandı

Dumlupınar’da, öğle saatlerinde, yol kenarında başlayan ve henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında ise, alevlerin bir iş yerine ait hurda araçlara sirayet etmesi sonucu yedek parça olarak kullanılan 18 adet hurda araç tamamen yandı. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.