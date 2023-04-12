“Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.” Eski dönemlere ait bir atasözü aslında ama oldukça anlamlı…

“Unutkanlık insanlık halidir” demek..

Unutuyor insanoğlu…

Hani şimdi güncel tartışma konumuz enterkonnekte sistem ile Türkiye’ye bağlanma projesi var ya; 2015 yılına kadar da Türkiye’den adaya su getirilmesi projesini tartışırdık..

Ama ne tartışmalar…

Bu suyun ülkedeki flora ve faunayı bozacağından tutun da boruların geçtiği yerin mülkiyetinin kimin olacağına kadar…

Tümü siyasiydi tabi…

Projeyi engellemeye yönelik destek bulma arayışıydı…

Elbette aklıselim galip geldi, asrın projesi hayat buldu…

Susuzluk yaşayan, tanker savaşlarına tanık olduğumuz dönem geride kaldı ve kaliteli suya sahip olduk! Ama unutuyoruz işte o dönem yaşananları..

Aynı güruh şimdi bir başka dev projeyi engelleme gayretinde…

2029’da fosil yakıt yasaklanıyor. Bizim kurulu gücümüz KIB-TEK’in 2029 yılına kadar hem yeni jeneratörler alması lazım, hem de mevcutların farklı bir yakıt modeline mesela gaza dönüş için çalışmalar yapılması lazım..

Tabi bu gazın depolanacağı sistemler kurulması gerekiyor vs..

Elbette bunlar milyonlarca dolar tutarında işler..

Peki KKTC bütçesinde böyle bir para var mı? Yok!. KIB-TEK’te var mı, orada da yok! Zaten KIB-TEK’in yakıt taşıma ücretini, kırılan bozulan jeneratörlerin onarımına, hatta AKSA’dan alıp daha pahalıya halka sattığı enerjinin bile parasını Türkiye ödüyor.. Hal böyleyken bir zarar eden bir kurum dev bir projeyi nasıl yapar? Elbette mümkün değil!..

Madem kaynaklarımızla bunu yapabilmemiz mümkün değil, o zaman bunu özel sektör yapacak..

Dünyada da böyle değil mi zaten? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve KKTC hükümeti karar vermiş, Türkiye ile deniz altından kablo yoluyla bağlantı gerçekleştirilecek. Bunun finansmanını da özel sektör sağlayacak..

Konu şu; bu yatırımı yapacak olan şirket, uzun vadeli kira ile bu kablonun finansmanını sağlamak istiyor..

Bunu Ekonomi ve Enerji eski Bakanı, bugünün Çalışma Bakanı Hasan Taçoy söylüyor…

Yani bugün Meclis’i kilitleyen Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişim, hükümetin bu pazarlığı ilgili firmalarla yapabilmesine olanak sağlamak için..

Yine eleştiriler, eylemler, grevler…

Bu filmi su yatırımında da görmüştük…

Sonuç ne oldu peki? Gayet güzel bir şekilde suya sahip olduk..

Su İşleri Dairemiz de belediyelerimiz de işte orada, yerlerinde duruyorlar!..

Oysa neler neler söylenmişti..

Aynen şimdiki gibi.. KIB-TEK kapatılacakmış!..

Safsata…

Yahu kapatılacak kurumun borçlarını neden üstlensin bir devlet..

Neden yeni jeneratör alımı için olanak sağlasın? Bu kablo sistemi yapılacak, enterkonnekte olarak da çalışacak..

Efendim Avrupa karşı çıkarmış enterkonnekteye…

Sana ne kardeşim; o Türkiye’nin sorunu…

Böylesi dev bir projeyi yapıyorsa elbette Avrupa kısmını da düşünmüştür!..

Göreceksiniz bu eylemler de bitecek, halka sendikalar eliyle çektirilen bu eziyetler de! Sonuçta kesintisiz ve çevreci bir enerjiye kavuşacağız..

KIB-TEK de yerli yerinde kalacak…

Geriye ne kalacak bilir misiniz; KKTC’nin güçlenmesinden, stratejik yatırımlarla Türkiye’ye yakınlaşmasından şikayet eden mutsuz bir azınlık!