Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Güzelyurt’ta sakin Murad MURAT (E-48), kullanımındaki PT 208 plakalı araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmedi.
Bahse konu şahıs aranıyor, soruşturma sürüyor.
Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Güzelyurt’ta sakin Murad MURAT (E-48), kullanımındaki PT 208 plakalı araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmedi.
Bahse konu şahıs aranıyor, soruşturma sürüyor.
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