Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Güzelyurt’ta sakin Murad MURAT (E-48), kullanımındaki PT 208 plakalı araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmedi. 

Üstel ve Savaşan Lefkoşa’nın 48 örgüt başkanı ile bir araya geldi Üstel ve Savaşan Lefkoşa’nın 48 örgüt başkanı ile bir araya geldi

Bahse konu şahıs aranıyor, soruşturma sürüyor.