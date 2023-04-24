Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA) tarafından düzenlenecek ve Kıbrıs’ın geleneksel ürünü Hellim’in Avrupa Birliği (AB) nezdinde Coğrafi İşaret ve Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilme sürecinin tüm boyutlarının, konuya paydaşların katılımı ile ele alınacağı “Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” isimli Panel, 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 10.00’da Lefkoşa The Elysium Park’ta gerçekleştiriliyor.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, KKTC Tarım Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Süt İmalatçıları Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği temsilcilerinin yer alacağı ve arka arkaya gerçekleştirilecek 2 panel şeklinde organize edilen etkinlikte moderatörlük görevlerini SİTA adına Prof. Dr. Hasan Güngör ve Orçun Kamalı üstlenirken; Çiğdem Duvarcı da etkinlikte sunucu olarak görev alacaktır.

Panelistler:

Panel 1

· Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR-SİTA Temsilcisi ve Moderatör

· Emirali DEVECİ-Tarım Bakanlığı Müsteşarı

· Betül Atasayan GÜLSEVEN-KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi

· Aysun Önet İLERİ-Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri

· Belgin ÖZOĞUL-Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreteri

· Mahmut ERDEN-Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı

· Ali BAYRAKTAR-Gülgün Süt Ürünleri İhracaat Sorumlusu

Panel 2

· Orçun KAMALI-SİTA Temsilcisi ve Moderatör

· Dr. Mehmet DEMİRPENCE-Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi Temsilcisi

· Latife Turganer YÜKSEL-KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi

· Mustafa ERGÜVEN-Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı

· Kemal ÖZTÜRK-Kıbrıs Türk Sanayi Odası Belgelendirme Sorumlusu

· Meriç AVUNDUK-Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

· Asım GÜLÇEKEN-K.T. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyes