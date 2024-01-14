2023-2024 sezonunun en çok gelişen 10 takımı açıklandı. Listede Türk takımı olarak Galatasaray da yer alırken, kulüplerin değerleri bu listeye göre artış gösterdi. Özellikle transfer döneminde oyuncuların tercihlerini etkileyen bu listenin yayınlanması sosyal medyada gündeme oturdu.

Veri ve analiz platformu Futbol Bench Mark, 2023-2024 sezonunun piyasa değerinde en yüksek sıçramayı yapan 10 kulübü açıkladı.

Listede Galatasaray var

Suudi Arabistan futbolunun gelişmesinden dolayı Al-Ahli, 181.7 milyon eurodan 210.4 milyon euroya yükselerek listenin ilk sırasında yer aldı.

1. Al-Ahli: 210.4 milyon euro

2. Nottingham Forest: 110 milyon euro

3. Al-Hilal: 106.6 milyon euro

4. Aston Villa: 103.7 milyon euro

5. Bournemouth: 98.6 milyon euro

6. Al-Nassr: 89.3 milyon euro

7. WestHam United: 87.7 milyon euro

8. Burnley: 74.7 milyon euro

9. Galatasaray: 69 milyon euro

10. Girona: 54.3 milyon euro