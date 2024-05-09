Çevre etkinliklerini sürdüren beş örgüt ve oluşumun düzenleyeceği ve saat 07.00’de başlayacak etkinlikte, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu ve Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Peyzaj Mimarı Dr. Gülizar Eroğlu, günün anlam ve önemi konusunda sunum yapacak.