Drift NEU Event Park, bu yazın en yüksek adrenalin etkinliğine ev sahipliği yapacak. Near East Bank sponsorluğunda gerçekleşecek bu büyük buluşma saat 16:00’da kapılarını açıyor.

Pistte Kimler Yok Ki ?

Efsaneler geçidi gibi bir kadro karşınızda

Türk motor sporlarının altın çocuğu Kenan Sofuoğlu

Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu

Genç yıldızlar Can ve Deniz Öncü

Supersport'un parlayan ismi Bahattin Sofuoğlu

Geleceğin yıldızı Zayn Sofuoğlu

Bu yıldız kadro, hız tutkunlarını heyecanın zirvesine taşıyacak.

İlk Kez Stunt Bike Şov Drift NEU Event Park’da

Türkiye’den gelen özel stunt bike ekibi ve şampiyon Enver Haskasap, KKTC’de ilk kez stunt bike şovu sahneleyecek. Bu gösteri, akıllardan silinmeyecek anlara sahne olacak. Gözlerinizi kırpmayın, çünkü kaçırdığınız anda havada bir motor görebilirsiniz.

Drift NEU Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağının KKTC’de yapılmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye Motosiklet Kurumu’na teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Etkinlik boyunca drift şovları, imza törenleri ve bolca heyecan sizleri bekliyor.

3 Günlük Adrenalin Bombası

Sadece lansman değil, 3 gün boyunca devam edecek bir motosporları festivali sizleri bekliyor. Üstelik tek biletle tüm etkinliklere sınırsız erişim. Biletler kskbilet.org adresinde, geç kalmayın.

Yılın Etkinliğini Kaçırmayın