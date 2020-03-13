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ABD'de ulusal acil durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Corona virüsle ilgli açıklama yaptı. Trump, Corona virüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

13 Mart 2020 Cuma 21:40
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ABD'de ulusal acil durum ilan edildi

BD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Corona virüsle ilgli açıklama yaptı. Trump, Corona virüs salgını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Virüsle mücadele için acil durum ilan ediyorum.

50 milyar dolarlık yeni bir bütçeyi devreye sokuyoruz.

Test kapasitemizi arttırmak istiyoruz. Oldukça güvenli ve kolay bir şekilde insanların teste ulaşabilmelerini istiyoruz. Bir ay içinde 5 milyon test kiti hazır hale gelecek.

Çok şey öğrenildi, çok ders çıkarıldı. Çok eski olan bazı kuralları yeniledik. Kapasitesini arttırdık.

ABD'DE COVİD-19 VAKA SAYISI 1678, ÖLÜ SAYISI 41 OLDU

ABD'de teyid edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Covid-19 vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buld

Son Güncelleme: 13.03.2020 22:45
Anahtar Kelimeler:
ABDCoronavirüsKoronavirüsTrump
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