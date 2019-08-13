Almanya plastik poşetleri yasaklıyor

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze bakanlığın plastik poşetlerin tamamen yasaklanması için bir yasal çalışma yapacağını duyurdu. Ancak henüz bir tarih vermedi.



Amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirten Schulze, 2015'ten bu yana plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığına dikkat çekti.



Almanya’da tüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet tüketiyor. Almanya'da bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet kullanıyor.



Bu miktara meyve ve sebze için kullanılan ince poşetler ekleniyor. Çevre Bakanlığı bu miktarın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak plastik poşetleri tamamen yasaklamayı planlıyor.



Plastik kullanımının Almanya'da azalmasında işletmelerle yapılan anlaşma çerçevesinde mağaza ve marketlerde plastik poşetlerin paralı olması uygulaması etkili oldu.



Hatta pek çok market zinciri plastik poşetleri kaldırıp, yerine dayanıklı plastik çanta veya bez çanta sunuyor. Bazıları da meyve-sebze için kullanılan ince poşetleri kaldırarak yerine organik file koydu.



Ancak plastik poşetler plastik tüketiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu nedenle Bakan Schulze, plastik meyve-sebze ambalajlarının da azaltılması için işletmelerle yeniden masaya oturmak istiyor.



Plastik poşetlerin çevreye, okyanuslara ulaşması durumunda yok olması 100 ila 400 yıl sürüyor.



Plastik zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve besin zincirine karışıyor.