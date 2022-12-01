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Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp

Brezilya'nın Parana eyaletindeki bir otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu en az 2 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu. Ülkede bu yıl toprak kaymaları nedeniyle 350'den fazla insan öldü.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:10
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Brezilya'da heyelan: Onlarca kişi kayıp



Brezilya'nın Parana eyaletinde bulunan BR 367 otoyolunda heyelan yaşandı.

Yaklaşık 20 otomobil ile kamyonun sürüklendiği açıklandı.

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco, yaptığı açıklamada, kurbanların sayısının tam olarak bilinmesinin zor olduğunu, sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Arama-kurtarma personeli, kötü hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığına dikkat çekerken olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın büyüklüğünü ortaya koydu.

Çalışmalarda, hayatta kalanların tespiti için ısı dedektörlü dronların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

BREZİLYA'DAKİ TOPRAK KAYMALARI

Brezilya'da 2022 yılında toprak kaymaları nedeniyle 350'den fazla insan öldü.

15 Şubat'taki toprak kaymasında 231 kişi ölmüştü. 27-28 tarihlerindeki aşırı yağışlarda 106 insanın öldüğü açıklanmıştı.

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