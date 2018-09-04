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Brezilya’da yanan müzede 12 bin yıllık eserler de vardı

Dün yanarak kül olan Brezilya'daki Ulusal Müze'de Mısır'a ait eski eserlerin olduğu bildirildi. Mısır resmi haber ajansı Mena'nın haberine göre, yanan tarihi Ulusal Müze'de Mısır medeniyetinden 700 eser bulunuyordu.

04 Eylül 2018 Salı 11:32
Brezilya’da yanan müzede 12 bin yıllık eserler de vardı

Eski Eserler İskenderiye Ofisi Müdürü Hüseyin Abdulbasir yaptığı açıklamada, yanan müzede heykeller, lahitler ve bazı maskelerin yanı sıra eski Mısır’daki Yunan ve Roma dönemlerine ait eserlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Yanan müzede birçok tarihi eser bulunuyordu. Reuters

Yanan müzede birçok tarihi eser bulunuyordu. Reuters

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a ait eski eserlerin akıbetine ilişkin Brezilya makamlarıyla ilişki içinde olduklarını açıkladı.

Reuters

Reuters

Rio de Janerio kentinde 20 milyondan fazla eski eseri barındıran Ulusal Müze’de pazar akşamı yangın çıktı.

Reuters

Reuters

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, “200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu” dedi. 1818’de kurulan Ulusal Müze’nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika’da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu. AA

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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaMüze YangınıHaberKKTC
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