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Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti:

Forbes tarafından hazırlanan dünyanın en zenginleri listesinde birinci sıra 3 ay içerisinde dördüncü kez değişti. Geçtiğimiz ay Tesla hisseleri son 8 ayın zirvesine çıkan Tesla CEO’su Elon Musk, listede Temmuz ayının ardından ilk sıraya yükselirken, Amazon CEO’su Jeff Bezos ikinci, Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault üçüncü sırada yer aldı.

19 Ekim 2021 Salı 15:36
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Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değişti:
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Forbes tarafından anlık olarak paylaşılan dünyanın en zenginleri listesinin ilk sırası Temmuz ayından bu yana dördüncü kez el değiştirdi.

Geçtiğimiz ay 700 dolar seviyelerinde gezen şirket hisseleri 870 dolar seviyelerine yükselen Tesla CEO’su Elon Musk, Temmuz ayının ardından yeniden ilk sıraya yükselirken, ikinci sıradaki Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile arasındaki farkı 20 milyar doların üzerine çıkardı.

İşte yenilenen haliyle dünyanın en zengin 10 kişisi:

10- WARREN BUFFETT: 102.8 MİLYAR DOLAR

Berkshire Hathaway 

9- MUKESH AMBANİ: 103.7 MİLYAR DOLAR

Reliance Industries  

8- SERGEY BRİN: 117.5 MİLYAR DOLAR

Google

7-  MARK ZUCKERBERG: 120 MİLYAR DOLAR

Facebook

6-  LARRY PAGE: 122 MİLYAR DOLAR

Google

5-  LARRY ELLİSON: 126.6 MİLYAR

Oracle

4-  BİLL GATES: 132.9 MİLYAR DOLAR

Microsoft

3-  BERNARD ARNAULT: 181.5 MİLYAR DOLAR

LVMH   

2- JEFF BEZOS: 199.7 MİLYAR DOLAR

Amazon

1- ELON MUSK: 220.9 MİLYAR DOLAR

Tesla, SpaceX

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