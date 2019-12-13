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Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Haspolat’da faaliyet gösteren Limon Mutfak isimli iş yerinde çalışan zanlı Cuma Kartal konu işyeri içerisinden malzeme çaldığı gerekçesi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Aralık 2019 Cuma 17:17
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet  Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır, huzurda bulunan zanlı Cuma Kartal’ın Ekim -Kasım 2019 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Limon Mutfak isimli iş yerinden farklı tarihlerde iş yeri içerisinde muhafaza edilen 1 adet derin dondurucu buzdolabı, 1 adet çelik tezgâh ve muhtelif miktarlarda dana kıyması, 1 çuval açık un, toplam 50 kiloluk bulgur, dana eti, içli köfte malzemesi ve 900 adet küçük içli köfteyi hazırlayıp mal sahibinden izinsiz olarak mutfak dışarısına çıkartıp çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.




 

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkHaber
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