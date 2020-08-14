Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk

İngiltere'nin karantina ülkeleri listesi yeniden değişti

İngiltere karantina listesine Fransa, Hollanda ve Malta’yı ekledi. Karantina kararını Fransa’daki tatilleri sırasında alan yaklaşık 500 bin İngiliz ise hükümetin bu ani kararına tepkili.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:14
946 Okunma
İngiltere'nin karantina ülkeleri listesi yeniden değişti

İngiltere ikinci salgın dalgasına karşı önlemlerini hızlandırdı. Hükümet, 14 günlük karantina listesine Fransa Hollanda ve Malta’yı ekledi.

Cumartesi günü saat 4'ten sonra ülkeye gelenler karantinaya alınacak. Fransa'da halen yarım milyon İngiliz turist olduğu belirtiliyor.

Fransa, İspanya’dan sonra İngilizlerin turizmde seçtiği ikinci ülke.

Başbakan Boris Johnson karardan önce hükümetin bu konuda "kesinlikle acımasız" olacağını açıklamıştı.

Hükümetin ani kararı halen Fransa’da bulunan İngiliz turistler arasında tepki yarattı.

Ülkede karantina listesi yenilenirken İngilizler gelecek yıl turizmden umutlu.

İngiliz Seyahat şirketi TUI, 2021 rezervasyonlarında yüzde 145'lik artış olduğunu açıkladı.

Şirket Aralık ayında Barbados'a yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla oranla yüzde 30, Maldivlere talebin yüzde 20 oranında arttığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Doğu Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
ABD'de son 24 saatte 1285 yeni ölüm
ABD'de son 24 saatte 1285 yeni ölüm
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyonu geçti
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyonu geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim