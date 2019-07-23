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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere bugün yeni başbakanını seçti. Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 16:11
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Boris Johnson ve Jeremy Hunt arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. 

Parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandiği seçim sona erdi. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu bugün ilan edıldi. İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. 

Seçimi kazanan kişi başbakanlık görevini yarın Theresa May'den devralacak.

Johnson'ın başbakan olmasıyla kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı. 

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