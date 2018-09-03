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Kongo’daki Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) temmuz ayında yeniden ortaya çıkan Ebola salgınında, virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 50'ye çıktı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:23
Kongo’daki Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 120'ye yükselirken bunlardan 90'ının Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 90 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün kurbanlarının sayısı 50 oldu.

Bu arada, 120 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 30 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle ölen kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 5 bin 773 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden baş göstermişti.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik CumhuriyetiEbola SalgınıVirüsHaber
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