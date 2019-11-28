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Kraliçe II. Elizabeth tahtı Prens Charles’a devrediyor

28 Kasım 2019 Perşembe 11:43
Kraliçe II. Elizabeth tahtı Prens Charles’a devrediyor

İngiliz medyası, en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanlı II. Elizabeth’in 18 ay içinde emekliye ayrılacağı ve tahtı oğlu Prens Charles’a devredeceğini ileri sürdü.

Kraliçe II. Elizabeth, önümüzdeki 1,5 yıl içinde tahtı oğlu Prens Charles’a devredecek. İddia, bugünlerde Prens Andrew skandalı sonrası İngiliz basınının yeni gündemini oluşturuyor.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanını elinde tutan 93 yaşındaki Kraliçe, 95 yaşına girdiğinde kraliyet görevinden emekli olacak.

Gazeteye konşan bir saray kaynağı, “Majesteleri yaşını önemsiyor ve zamanı geldiğinde tacın kusursuz bir şekilde el değiştirdiğinden emin olmak istiyor” ifadesini kullanarak, Kraliçe’nin 95 yaşına geldiğinde tacını oğlu Prens Charles’a devredeceğini belirtti.

İngiliz The Sun gazetesi de Kraliçe’nin 95 yaşına girdiğinde sarayda yenilenmeye gideceğini söyleyerek, bir saray kaynağına dayandırdığı “Charles’ın yakında kral olması planlanıyor. Devir teslim için açık şekilde çalışma yapılıyor“ bilgisine yer verdi.

Tokat valisinden Prens Charles'a davet mektubu
Prens Charles

Saltanat kanunlarına göre tahttaki kişi istediği zaman tacını devredemiyor. Ancak sağlık sorunları olursa kraliyet görevlerini durdurabiliyor.

Kraliçe, 2016’dan bu yana yıldan yıla halkın karşısına daha az çıkmaya başlamıştı.

Prens Andrew’un adının karıştığı cinsel taciz skandalı sonrasında, kardeşinin kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmasında rolü olduğu söylenen 71 yaşındaki Prens Charles’ın önceki gün Yeni Zelanda gezisinden dönüşte babası Prens Philip ile annesinin tahttan ayrılma sürecinin ayrıntılarını konuştuğu iddia edildi. Prens Charles’ın, Prens Andrew skandalını yöneten ‘gölge kral’ olduğu söyleniyor.

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Elizabeth
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