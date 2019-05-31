Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Küçük kızdan öğretmenine: Toplu cezalandırma yönteminiz Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı

31 Mayıs 2019 Cuma 11:44
Küçük kızdan öğretmenine: Toplu cezalandırma yönteminiz Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı
banner44

"Kızım bu yanıtı okulda gerçekten verdi. Onu cezalandırsam mı, yoksa ona dondurma mı alsam bilemedim…"

İskoç yazar Mason Cross'un bu mesaja eşlik eden paylaşımı Twitter'da büyük ses getirdi.

Cross'un paylaştığı fotoğraf, 11 yaşındaki kızının okulunda yapılan bir yıl sonu anketine aitti.

Küçük kız o ankette yer alan "Öğretmenimin daha iyi yapabileceği şeyler neler?" sorusuna Cenevre Sözleşmesi'ne atıf yaparak yanıt verdi.

Viral olan cevap şu şekildeydi:

banner41
"Öğretmenimin, suçu olmayanları da kapsayan toplu cezalandırma yöntemini, ki bu tür cezalandırmalar 1949 Cenevre Sözleşmesi'ne göre de savaş suçudur, kullanmamasını isterim"

Yazar babanın Twitter hesabından yaptığı paylaşım, yalnızca birkaç saat içinde onbinlerce kez retweet (yeniden paylaşım) edildi.

Mason Cross tweetTelif hakkıTWİTTER

Dondurma kampanyası teklif edildi

Mason Cross'a Twitter üzerinden gelen yorumların çoğunda ise ondan kızına dondurma alması istendi.

Hatta bir Twitter kullanıcısı, küçük kızın bir yıllık dondurma harcamasını karşılamak için kampanya başlatmayı dahi teklif etti.

Cross, fenomen yanıtın kahramanını ise sonrasında paylaştığı fotoğrafla tanıttı.

Bu paylaşımda kızının elinde iki tane dondurma ve kendisinin şu mesajı vardı: "Halk istedi"

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mason Cross
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim o görüşmenin ardından beş yetkiliyi idam ettirdi
Kim o görüşmenin ardından beş yetkiliyi idam ettirdi
AB vatandaşlarından İngiltere'ye 750 bin başvuru
AB vatandaşlarından İngiltere'ye 750 bin başvuru
BM raportöründen cezaevi izlenimi: Assange psikolojik işkence belirtileri gösteriyor
BM raportöründen cezaevi izlenimi: Assange psikolojik işkence belirtileri gösteriyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim