Küçük kızdan öğretmenine: Toplu cezalandırma yönteminiz Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı

"Kızım bu yanıtı okulda gerçekten verdi. Onu cezalandırsam mı, yoksa ona dondurma mı alsam bilemedim…"

İskoç yazar Mason Cross'un bu mesaja eşlik eden paylaşımı Twitter'da büyük ses getirdi.

Cross'un paylaştığı fotoğraf, 11 yaşındaki kızının okulunda yapılan bir yıl sonu anketine aitti.

Küçük kız o ankette yer alan "Öğretmenimin daha iyi yapabileceği şeyler neler?" sorusuna Cenevre Sözleşmesi'ne atıf yaparak yanıt verdi.

Viral olan cevap şu şekildeydi:

"Öğretmenimin, suçu olmayanları da kapsayan toplu cezalandırma yöntemini, ki bu tür cezalandırmalar 1949 Cenevre Sözleşmesi'ne göre de savaş suçudur, kullanmamasını isterim"

Yazar babanın Twitter hesabından yaptığı paylaşım, yalnızca birkaç saat içinde onbinlerce kez retweet (yeniden paylaşım) edildi.

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Dondurma kampanyası teklif edildi

Mason Cross'a Twitter üzerinden gelen yorumların çoğunda ise ondan kızına dondurma alması istendi.

Hatta bir Twitter kullanıcısı, küçük kızın bir yıllık dondurma harcamasını karşılamak için kampanya başlatmayı dahi teklif etti.

Cross, fenomen yanıtın kahramanını ise sonrasında paylaştığı fotoğrafla tanıttı.

Bu paylaşımda kızının elinde iki tane dondurma ve kendisinin şu mesajı vardı: "Halk istedi"