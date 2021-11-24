"Mart ayına kadar 700 bin kişi ölebilir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ülkelerinde artan vakalara ilişkin önemli bir uyarı yayınladı.

Kuruluş, AB ülkelerinin yanı sıra, aralarında Türkiye, İsrail, Tacikistan ve Özbekistan'da yer aldığı 53 ülkeyi Avrupa bölgesi olarak kabul ediyor.

DSÖ, Mart 2022'ye kadar 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde "yüksek veya aşırı stres" yaşanacağını bildirdi.

AVRUPA'DA SIKI ÖNLEMLER DEVREYE GİRİYOR

Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri vaka sayılarında bir artışla karşı karşıya bulunuyor. Avusturya, aşıyı zorunlu hale getirip ülkedeki herkes için sokağa çıkma kısıtlaması başlatırken, Fransa, Almanya ve Yunanistan da dahil olmak üzere onlarca ülke yakında benzer bir politika izleyebilir.

AŞI KARŞITLARINDAN PROTESTOLAR

Ancak bazı ülkelerde, aşı karşıtları yeni önlemlere karşı çeşitli protestolar düzenledi. Hollanda, kısmi bir sokağa çıkma yasağı nedeniyle birkaç gece boyunca göstericiler ve polis çatıştı.

AVRUPA'DAKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI GELECEK MART'A KADAR 2,2 MİLYONU AŞACAK

Diğer taraftan DSÖ, Covid-19’un Avrupa bölgesindeki en büyük ölüm nedeni olduğu açıkladı. BM’ye bağlı faaliyet gösteren kurum, "Kümülatif bildirilen ölümlerin, mevcut eğilimlere göre gelecek yıl bahara kadar 2,2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca, bölgede Covid-19 kaynaklı onaylanmış ölümler son zamanlarda iki katına çıkarak günde yaklaşık 4 bin 200'e ulaştı. Yalnızca Rusya'da günlük ölüm sayısı son zamanlarda bin 200'ü geçti.

DSÖ, çok sayıda aşılanmamış insan ve bazı ülkelerde Delta varyantının yaygınlığının, Avrupa bölgesindeki yüksek vaka oranlarının arkasındaki temel faktörler olduğunu duyurdu.

DSÖ Avrupa direktörü Dr Hans Kluge, henüz aşılanmamış olanları aşı yaptırmaya çağırdı. Kluge,”Hepimizin gereksiz trajedileri ve can kayıplarını önlemeye yardım etme ve bu kış sezonunda daha fazla ekonomik kaybı önleme ve sorumluluğuna sahibiz" diye konuştu.