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Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

İngiltere'de iki hazine avcısının detektörlerle keşfedip çaldığı 3 milyon sterlin değerindeki Viking definesinin İngiltere tarihini değiştirebileceği belirtiliyor.

22 Kasım 2019 Cuma 11:50
Viking definesi 'tarihi yeniden yazabilir'

George Powell ve Layton Davis adlı iki defineci 2015'te Herefordshire'da yaptıkları kazıda yaklaşık 300 sikke bulmuştu. 1.100 yıllık hazineyi bulduklarını bildirmeyen ikili, tarihi eserleri kaçakçılara satmayı tercih etmişti. İkili hırsızlık ve hazine bulduklarını saklama suçlarından hüküm giymişti.

Bazı sikkelerin bir yüzünde Wessex Kralı Alfred, diğer yüzünde Mercia Kralı İkinci Ceowulf'un resimlerinin olması nedeniyle tarihçiler bu iki krallığın o dönemde, bugüne kadar bilinmeyen bir ittifakın içinde olabileceğini düşünüyor.

Bu da geçmişte bağımsız krallıklar tarafından yönetilen İngiltere'nin birleşmesinin eskiden tahmin edilenden daha erken başladığını gösterebilir.

British Museum Erken Orta Çağ Sikkeleri Küratörü Gareth Williams, "Bu sikkeler İngiltere'nin tek bir krallıkta birleşmesindeki kilit öneme sahip bir tarihi döneme dair yeni yorumlar yapmamızı sağlıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu sikkeler iki kral arasında reddedilemez bir ittifak olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Viking
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