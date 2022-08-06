Yaşam desteği kapatılınca öldü

İngiltere'nin günlerdir konuştuğu 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.

Nisan ayından bu yana komada olan Archie, annesi tarafından başında iple baygın hale bulunmuştu.

Aile istediği sonucu alamadı

Yaşam destek ünitesine bağlı şekilde yaşayan çocuğun ailesi, Archie için İngiltere mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) lehte karar alamadı.

Yaşam desteği kapatıldıktan sonra hayatını kaybetti

Son olarak ailenin, evlatlarını hastaneden bakımevine götürme talebi reddedilmişti. Beynin hasar oluşan Archie, yaşam desteği kapatıldıktan sonra, yerel saatle 12.15'te hayatını kaybetti.

Annesi Hollie Dance, hastanenin önünde yaptığı açıklamada, "dünyanın en gururlu annesi" olduğunu söyledi.

Türkiye'den Archie için tedavi önerisi

Archie'nin "çok güzel küçük bir çocuk olduğunu ve sonuna kadar savaştığını" söyleyen Hollie, "Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Yaşam savaşını kaybeden çocuğun annesi, Türkiye'den doktoların kendisine ulaştığını ve tedavi önerisinde bulunduğunu söylemişti.