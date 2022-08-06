Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Şirket parasını zimmetine geçirdi
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Bahçeciler olayında mahkemeden yeni detaylar
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Kaçak geldi, hırsızlıktan tutuklandı!
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!

Yaşam desteği kapatılınca öldü

06 Ağustos 2022 Cumartesi 17:20
125 Okunma
Yaşam desteği kapatılınca öldü
banner48

İngiltere'nin günlerdir konuştuğu 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.

Nisan ayından bu yana komada olan Archie, annesi tarafından başında iple baygın hale bulunmuştu.

Aile istediği sonucu alamadı

Yaşam destek ünitesine bağlı şekilde yaşayan çocuğun ailesi, Archie için İngiltere mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) lehte karar alamadı.

Yaşam desteği kapatıldıktan sonra hayatını kaybetti

Son olarak ailenin, evlatlarını hastaneden bakımevine götürme talebi reddedilmişti. Beynin hasar oluşan Archie, yaşam desteği kapatıldıktan sonra, yerel saatle 12.15'te hayatını kaybetti.

Annesi Hollie Dance, hastanenin önünde yaptığı açıklamada, "dünyanın en gururlu annesi" olduğunu söyledi.

Türkiye'den Archie için tedavi önerisi

Archie'nin "çok güzel küçük bir çocuk olduğunu ve sonuna kadar savaştığını" söyleyen Hollie, "Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Yaşam savaşını kaybeden çocuğun annesi, Türkiye'den doktoların kendisine ulaştığını ve tedavi önerisinde bulunduğunu söylemişti.

Son Güncelleme: 06.08.2022 17:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü
Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 kişi öldü!
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü: 2 kişi öldü!
Çin'den ABD'ye 'krizi tahrik eden taraf' suçlaması
Çin'den ABD'ye 'krizi tahrik eden taraf' suçlaması










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim