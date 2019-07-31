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Yolcunun etek altından fotoğraf çeken adama şok müdahale

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Metroda bir sapık, ayakta duran etekli bir kadının uygunsuz fotoğrafını çekmeye çalışırken yanında oturan yolcu duruma müdahale etti. Yerini genç kadına veren adam sosyal medyada büyük övgü topladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Yolcunun etek altından fotoğraf çeken adama şok müdahale

Çin’deki metroda çekilen bir video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Çin’deki bir metroda çekilen görüntüde elinde akıllı telefonuyla oynayan sapık bir adamın ayakta duran kadın yolcunun eteğinin altından telefonunu uzatıyor.

Telefonuyla oynuyormuş gibi yapan fakat aslında telefonun ön kamerasıyla kadının uygunsuz fotoğraflarını çeken adam durumu kimseye fark ettirmemeye çalışırken, yanında oturan adam duruma müdahale ediyor. Sapık adamın yanında oturan yolcu hızla ayağa kalkarak adamın önüne geçiyor ve genç kadını oturmaya davet ediyor.

Paylaşıldığı günden beri izlenme rekoru kıran videodaki kahraman adam büyük övgü toplarken, bazı kullanıcılar metro sapığının yakalanarak cezalandırılması gerektiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
YolcuHaberKKTC
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