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Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın istifasının ardından başbakanlığın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 16:44
Yunanistan Başbakanı Çipras Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un huzurunda yemin ederek göreve başlayan Aleksis Çipras, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na giderek selefi Kocias'tan görevi devraldı.

Çipras, burada yaptığı konuşmada, Kocias'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yunanistan'ın, 3 buçuk yıllık SYRİZA hükümeti döneminde izlediği dış politikayla bölgede bir istikrar unsuru haline gelerek lider rolü oynadığını ifade eden Çipras, bu kapsamda Türkiye'yle ilişkilerde ve Kıbrıs meselesinde de önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Çipras, "Egemenlik haklarımızın ihlal edilmesini kabul etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyarak, Türkiye ile açık iletişim kanallarını sürdürdük. Kıbrıs konusunda, çözüm istemeyen taraf olma lekesinden kurtulduk ve adil ve kalıcı bir çözüme çok yaklaştık." dedi.

Kocias da konuşmasında görevi süresince, kendisine gösterdiği güven için Çipras'a teşekkür etti.

Karasularının genişletilmesinin aşamalı olarak yapılacağını belirten Kocias, ilk adımın, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'ndeki "Diapontia" adalarından başlayarak Girit'in Kuzey batısındaki "Antikithira" adalarına kadar olan bölgede uygulanacağını ileri sürdü.

Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etmişti. Başbakan Çipras, Kocias'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı

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Aleksis ÇiprasDışişleri BakanıYunanistan BaşbakanıHaber
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