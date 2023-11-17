ABD'nin tanınmış medya kuruluşlarından CNN'e konuşan mimar, 5 katlı otelde 7 odanın olduğunu belirtti.

Mimarlık firması Sahabat Selojene'nin kurucusu Indra, her odada çift kişilik bir yatakla duşu ve tuvaleti olan küçük bir banyonun yer aldığını söyledi.

Endonezyalı sanatçılar ve iç mimarlar tarafından tasarlanan odaların kendilerine has dokusu olduğunu ifade eden Indra, "Buraya gelenlerin Salatiga'yı yeni şekilde deneyimlemesini istiyorum" dedi.

Mimar, otelin işletmesini kendi kurduğu bir ekiple yürüttüğünü belirterek, başkent Cakarta'nın yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda kalan Salagita'ya daha fazla kişiyi çekmek istediklerini söyledi.



Aralık 2022'de hizmete açılan otelde çoğunlukla Endonezyalıların kaldığını ifade eden Indra, bu sektördeki anlayışa yeni bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, "Teknik sıkıntılar yaşadık ama asıl sorun, konaklama sektöründe hakim olan 'en büyük, en yüksek ve en lüks' gibi üstünlük belirten kelimelere alışkın tipik zihniyetti. Bizse en ince oteliz" dedi.