CNN Travel tarafından yapılan değerlendirmede, simit; Bangladeş’ten Luchi, Brezilya’dan Pão de queijo, Kanada’dan Montreal bagel gibi dünya çapında sevilen diğer hamur işleriyle birlikte anıldı.

Simit, özellikle yanmış kabuğunun ekmeklere hafif bir tatlılık kattığı ve Türkiye’nin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak övgü aldı. Simitçilerin sokak sokak gezerek simit satmasının giderek azaldığı, ancak simit tezgahlarının popülaritesinin arttığı belirtildi.

Bu başarı, Türk mutfağının zenginliğini ve kültürel çeşitliliğini uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne seriyor. Simit, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de hamur işi lezzetler arasında hak ettiği yeri almış durumda.