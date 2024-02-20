CTP Milletvekili Sami Özuslu, “Spor ve sporculara hükümetin duyarsızlığı” konulu bir konuşma yaptı.

Sporun bu ülkede sahipsiz olduğunu dile getiren Özuslu, spor camiasında sıkıntılar olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk sporcularına hem Türkiye hem de Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yokmuş gibi davranıldığını dile getiren Özuslu, Ortaköy Spor Kulübü’nde geçen günlerde oynanan maçı anlatarak, burada oynanan oyundan dolayı kulüp yöneticilerine ve bu maça aracı olanlara teşekkür etti.

Türkiye makamlarının Kıbrıs Cumhuriyeti sporcularını konuk ettiğini dile getiren Özuslu, “peki benim gençlerim ne yapacak” sorusunu sordu.

Özuslu, bu soruları federasyon başkanlarının da sorduğunu dile getirdi.

Sporla ilgili haksız uygulamaların kaldırılması gerektiğini dile getiren Özuslu, yüzme salonlarında yaşanan sıkıntıları da anlattı ve havuzun sağlık koşullarına uygun olmadığını kaydetti.

Spor Şurası kararlarına da değinen Özuslu, şura kararlarına göre Spor Bakanlığı’nın geri getirilmesi gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

Spor konusunda tesisleşmenin önemine de dikkat çeken Özuslu, çoğu okulların spor alanlarını yitirmiş durumda olduğunu, spor fonundaki kaynakların da başka amaçlar için kullanıldığını kaydederek, bu konular üzerine gideceklerini kaydetti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberüken Uluçay da söz alarak, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı.

Ülkede birçok sıkıntının ortaya çıktığını dile getiren Uluçay, dünyadaki olumsuz gelişmelerin ülkeye de yansımasının olduğunu söyledi.

Ekonomistlerin 2024 yılında ciddi anlamda bir resesyon beklediğini dile getiren Uluçay, bunun da ekonomik aktivitelerde duraklama ve işsizliğin artması gibi sıkıntılar getirdiğini kaydetti.

KKTC’nin de içinde bulunduğu süreçte bu yaşananların olumsuz etkisinin de olacağını dile getiren Uluçay, KKTC’yi TC’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının da etkilediğini belirtti.

Türkiye’deki yaşananlardan KKTC’nin doğrudan etkilendiğini dile getiren Uluçay, TC’deki gelişmelerde kısa ve orta vade gelişmelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

KKTC'de açıklanan ve uygulanan enflasyon oranlarının da hane halkının alım gücüne olumlu yansırmış gibi görünse de kısa süre sonra da olumsuzluğunun ortaya çıktığını dile getiren Uluçay, yapılan zamlarla hayat pahalılığı uygulamasının ardından buna bağlı oluşan maliyet artışlarının üretimi olumsuz etkilemekte olduğunu belirtti.

Ülkede üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerektiğine dikkat çeken Uluçay, sınırlı olanakların rasyonel kullanılmasının önemli olduğunu dile getirerek, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ihracatın daha da artırılması gerektiğini kaydetti.

Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, 2024 yılı ve sonrası içinde ekonomik olarak avantaj yaratılacak programların yapılması gerektiğini belirtti.

Güney’den Kuzey’e geçişlerdeki artışları da dile getiren Uluçay, karşılık ticaret hacminin artırılması konusunun artık zamanının geldiğini kaydetti.

-Öztürkler

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Yükseköğrenimde Kalite, YÖDAK” konusunda konuşma yaptı.

YÖDAK konusuna değinen Öztürkler, yükseköğrenimdeki problemlerin göz önünde bulundurularak YÖDAK’ın yeniden yapılandırılması konusunda daha önce de çok mesai harcadıklarını kaydetti.

YÖDAK’ın idari ve mali özerkliği konusunda daha önce yapılan çalışmaları da aktaran Öztürkler, YÖDAK içerisinde birçok birim kurarak yeniden yapılandırılması konusunda hedeflerin ortaya koyulduğunu söyledi.

YÖK ile YÖDAK’ın hep karşılaştırıldığını dile getiren Öztürkler, iki kurum arasındaki farklılıkları, mevzuatları ve usul ve esasları okudu.

YÖDAK’ın yasal prosedürlerin ortaya konduğu bir tüzük hazırlandığına dikkat çeken Ziya Öztürkler, tüzükteki maddeleri okuyarak tüzüğün yetkilerini açıkladı.

Denetimin önemine dikkat çeken Öztürkler, Yükseköğrenimde yapılması gerekleri saydı.

E-vize otomasyon sistemi uygulamasına da değinen Öztürkler, cezaevinde en çok yatanların üçüncü ülkeden gelen vatandaşların olduğunu söyledi ve bu konuda yapılan çalışmaları anlattı ve bu vizyonun bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Yükseköğrenim strateji planının önemi de dikkat çeken Öztürkler, bazı üniversitelerde uzmanlık alanlarının geliştirildiğini anlatarak, bölgesel kalkınma odaklı belirli konularda araştırmaya yönelik adımlar atılmasının planlama açısından doğru olduğunu belirtti.

TÜBİTAK’a da bu ülkenin ihtiyacı olduğunu dile getiren Öztürkler, kalitenin artırılması açısından da bu alan içerisinde de olunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Genel Kurulunda son sözü alan CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, ülkede küçük krallıklar kurulduğunu, halkın ilerleme kat edemediğini, üreticilerin unutulduğunu ama hükümetin kamuya 530 istihdam yaptığını söyledi.

Hamzaoğulları, küçükbaş hayvancılıkla ilgili konuşarak, bu konunun yanlış yerden değerlendirildiğini belirterek, küçükbaş hayvan üreticisinin büyükbaş üreticisi gibi sürekli sağım da yapmadığını belirtti.

Tarım Bakanlığı’nın dişi kuzu başına 250 TL destek vermesini eleştiren Biray Hamzaoğulları, “Bir çoban ağılında dişi kuzu bırakacaksa ona daha fazla teşvik verilmeli….” dedi.

Martta et fiyatlarında rahatlama olmayacağı görüşünü dile getiren Hamzaoğulları, “Fiyat dengesiyle birlikte çok şey değişti. Bir şeyler yapmanız gerek. Bakanlar Kurulu'nda karar üretmeniz gerek…” dedi.

Hamzaoğulları, artan nüfusa göre hayvan sayısının da artırılması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra sözü ve yazılı sorulara geçildi ve Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.