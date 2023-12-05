Haberlere göre, 56 yaşındaki adam 3 Aralık günü Makao Kulesi’nden atladıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Japon turist, 233 metre yükseklikten aşağı atladı ve aşağıya indiğinde nefes darlığı çektiği görüldü. Devamında bilincini kaybeden turistin herhangi bir yaralanması da yoktu.

Turist, sonrasında hastaneye götürülüp acile alındı. Fakat tüm müdahalelere rağmen Japon turistin öldüğü açıklandı.

Şirket, bungee jumping yapılmadan önce web sitesinde tehlikeli olabilecek sağlık sorunlarını belirttiklerini söyledi.