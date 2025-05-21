Polisin açıklaması şöyle:

21 Mayıs 2025 sabah saatlerinde, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy bölgesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin trafik kontrolü sırasında, görevli trafik polisinin “Dur” ihtarına uymayan bir araç sürücüsü kontrol noktasından kaçmıştır.

Olayın ardından ekiplerce başlatılan hızlı ve etkin çalışmalar neticesinde, söz konusu araç kısa sürede tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır. Yapılan kontrollerde:

• Polisin “Dur” emrine uymama,

• Trafik levha ve işaretlerine riayet etmeme,

• Muayenesiz ve seyrüsefersiz araç kullanma

suçlarından dolayı araç sürücüsüne toplam 125 ceza puanı verilmiş ve 58.683,15 TL idari para cezası kesilmiştir.

Kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu ve benzeri davranışlara karşı polislerimiz denetimlerinin kararlılıkla sürdürülecektir.