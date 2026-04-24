Oğuz, belediyeler reformunun yerel yönetimlere ciddi katkılar sağladığını belirterek, sistemin genel anlamda olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Yüksek enflasyonun belediye hizmet ücretlerinde dengesizliklere yol açtığını dile getiren Oğuz, özellikle su fiyatları konusunda vatandaşlardan yoğun tepki geldiğini söyledi.

“Meclis’e öneri sunuldu”

Bu sorunların çözümü için belirli kalemlerde düzenleme yapılmasına yönelik Meclis’e öneri sunduklarını belirten Oğuz, belediyelerin de bu çalışmadan haberdar olduğunu ifade etti.

“Su fiyatlarında denge sağlanmalı”

Oğuz, suyun alış ve satış fiyatları arasında ciddi farklar bulunduğuna dikkat çekerek, “20’ye alınan su 74’e satılamaz, burada bir dengesizlik var” dedi. Bu dengesizliğin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.