Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üstel, Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde gözlemci olarak yer almasından duyduğu memnuniyeti güçlü şekilde ifade etmesinin, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine ve devletine verilen desteğin açık göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda KKTC’nin yanında durmaya devam ettiğini belirten Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti, bugün de devletimize ve halkımıza güç vermeyi sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının sesi, iradesi ve egemen eşitlik mücadelesine kararlılıkla sahip çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran sunduğunu da kaydetti.

Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki sarsılmaz kalesidir” dedi.