Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, imzalanan sponsporluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bizden önce ligde istenen başarı gelmemişti. Biz böyle bir takımı devraldık, ilk senemizde şampiyon olduk. Sponsorluklar da başarılarla birlikte paralel gidiyor. Sponsorluk gelirimizde Galatasaray tarihindeki en büyük seviyeye ulaştık. 50 milyon euroluk hedefimizi de geçmiş bulunuyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasında faiz ve anapara ödemeleri başlandı. Bununla birlikte gelirlerimizin yüzde 50'si kesiliyor.

Naklen yayın gelirleri maalesef çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolarla yapılan anlaşma bugün 80 milyon dolar seviyesine kadar inmişti. Yeni yayın ihalesinde de rakamlar çok yüksek değil. Dolayısıyla sizin faaliyet dışında da bazı gelirlere ihtiyacınız var. Galatasaray bu konuda büyük başarı elde etmiştir.

"VAR'I YÖNETEN KİŞİLERDE TEREDDÜTLER VAR"

VAR sisteminin Türk futboluna gelmesiyle beraber bazı tartışmaları bitirmesi hedefleniyordu. Bunda büyük ölçüde başarılı oldu ama hala VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını kastetmiyorum. Diğer maçlarda da büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Daha önceki bildirimizde de biz artık bir yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Çünkü bu spekülasyonlar artık öyle seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Onun için bu tartışmaların daha da büyümesini engellemek lazım. Bunun için de yenilenmeye ihtiyaç var.

"GALATASARAY BİR KOALİSYONA KARŞI SAVAŞIYOR"

Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Özellikle futboldaki yarışa baktığımız zaman Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor, yarışmayı sürdürüyor. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor, biliyor.

ICARDI'NİN CEZASI

Icardi olayında tartışılması gereken husus bence şu; biz dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız, taktik çalışmalar Icardi ile yapılıyor ve otobüse biniliyor. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?"

Rakibimizin bize atfettigi konuların bizimle zerre alakası yok. Hacivat ile Karagöz gibi bir gün biri çıkıyor, ertesi gün bir başkası çıkıyor. Birşeyler söylüyor. Aynı üslupta cevap veremez miyiz? Yapamaz mıyız sizce?Cinayet mahaline önce katil gelir. Google'la girin şike, teşvik, halı sahada dostluk maçları diye arama yapın bakalım ne gelecek karşınıza. Bir abi tavsiyesi onlara hiç boşuna uğraşmayın, içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez.

Rakip takımın başkanına proje demiştim. Bu konuda ısrar ediyorum, hala kendisinin bir proje olduğunu düşünüyorum."