C-130 tipi Nakliye uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan'dan kalktıktan sonra Gürcistan'da düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

Edinilen bilgilere göre enkaz parçaları üzerindeki ayrıntılı inceleme Kayseri'de yapılacak. Uçağa ait kara kutuların incelemesi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Tusaş'tan yetkililerin yanısıra Haceptepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan heyet tarafından sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da C-130 tipi askeri uçağın düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

