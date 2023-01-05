Borsa İstanbul’da günlük düşüş yüzde 5’i aşınca devre kesti. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

İŞTE BORSA İSTANBUL'DA YAPILAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada, "Saat 16:31:12 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16:51:12’de tek fiyat emir toplama, 16:56:12’de eşleştirme yapılacak ve 17:01:12’den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16:51:12’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17:01:12’den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17:01:12’den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 17:01:12’de yeniden başlayacaktır. Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." denildi. (İHA/AA)