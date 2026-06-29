Amcaoğlu, iklim krizinin etkilerinin giderek arttığına dikkat çekerek, son yıllarda yaşanan aşırı yağışlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan projenin önemli bir altyapı yatırımı olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 520 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde beton kanal inşa edileceğini ifade eden Amcaoğlu, ev girişleri ile yol geçişlerinde ise 4 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde beton kutu menfezler yapılacağını kaydetti.

Bilimsel veriler, hidrolojik analizler ve mühendislik çalışmaları doğrultusunda hazırlanan projenin 100 yıllık yağış istatistikleri esas alınarak tasarlandığını belirten Amcaoğlu, yatırımın yağmur sularının kontrollü şekilde taşınmasını sağlayarak taşkın riskini en aza indirmeyi ve Kanlıköy’ü geleceğe daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlayan 30 yıllık bir altyapı yatırımı olduğunu vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu yana sorunları ertelemek yerine öngören ve geleceği planlayan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Amcaoğlu, Kanlıköy’de ve belediye sınırları içerisindeki diğer bölgelerde kalıcı ve planlı altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini ifade etti.