Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hale Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Hale Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.