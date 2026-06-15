Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı karne mesajında, ailelere çocuklarını notlarıyla değil, gösterdikleri çaba ve bireysel gelişimleriyle değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Karne döneminin çocukların bir yıl boyunca ortaya koydukları emeğin değerlendirildiği önemli bir süreç olduğunu belirten Ecevit, karne notlarının çocukların değerini, kişiliğini veya gelecekteki başarılarını belirleyen tek ölçüt olmadığını vurguladı.

Karnesi beklediği gibi olmayan çocukların eleştirilmesi, cezalandırılması, başkalarıyla kıyaslanması veya aşağılanmasının özgüvenlerine ve ruhsal gelişimlerine zarar verebileceğine dikkat çeken Ecevit, karnenin eksiklikleri görmek ve gelecek dönem için destekleyici adımlar planlamak amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocukların ihtiyaç duyduğu şeyin korku ve baskı değil; anlayış, sevgi, rehberlik ve teşvik olduğunu belirten Ecevit, ailelere çocuklarıyla açık iletişim kurmaları, onların duygu ve düşüncelerini dinlemeleri ve başarı kadar çabalarını da takdir etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yaz tatilinin çocukların dinlenmesi, aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi ve sosyal-kültürel faaliyetlere katılması için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Ecevit, özellikle dijital ortamların güvenli kullanımı konusunda ailelerin rehberliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ecevit, mesajının sonunda tüm öğrencileri göstermiş oldukları emeklerden dolayı kutlayarak, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti; çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili geçirmelerini temenni etti.