Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır eleştiri! ''Çağ dışı futbol..." Yunanistan'da Fatih Terim'e ağır eleştiri! ''Çağ dışı futbol..."

1990 Dünya Kupası’nda Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan ve Alman futbolunun efsaneleri arasında olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Brehme'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.