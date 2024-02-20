1990 Dünya Kupası’nda Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan ve Alman futbolunun efsaneleri arasında olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Brehme'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
1990 Dünya Kupası’nda Almanya'yı şampiyonluğa taşıyan ve Alman futbolunun efsaneleri arasında olan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.
63 yaşındaki Brehme'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.
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