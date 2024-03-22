Bir zamanların en gözde futbolcularından Robinho tutuklandı.

İtalya'da çarptırıldığı 9 yıllık hapis cezasını, ülkesi Brezilya'da çekmesine karar verildi.

Robinho, Milan'da forma giydiği 2013 yılında toplu cinsel saldırıya karıştığı iddiasıyla yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

İtalya Adalet Bakanlığı, Brezilya'dan Robinho'nun iade edilmesini talep etse de bu reddedildi.

TUTUKSUZ YARGILANMASI KABUL EDİLMEDİ

Cezasını ülkesinde çekmesine karar verildi.

40 yaşındaki eski futbolcu tutuklanarak Santos'taki Federal polis merkezine götürüldü.

Robinho'nun avukatları temyiz davasına kadar tutuksuz yargılanması için itiraz etse de bu kabul edilmedi.

RIZAYA DAYALI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Eski futbolcu, cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor ve suçlamaları reddediyor.

Kariyerine Santos'ta başlayan Robinho, 21 yaşında Real Madrid'e transfer oldu, Avrupa'nın diğer devleri Manchester City ve Milan'da da forma giydi. Brezilyalı futbolcu 2018-2020 yılları arasında Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de oynadı.

Bir başka Brezilyalı Dani Alves de yakın zamanda benzer suçtan yargılandı.

4 yıllık hapis cezasına çarptırılan Alves'in 1 milyon euro kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.