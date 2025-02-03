Ege Denizi’nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor.

Yunanistan’ın turistik Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400’ün üzerine çıktığını bildirdi.

AFAD’tan yapılan açıklamada, gelişmelerin dikkatle takip edildiği ifade edildi.

Bölgedeki sarsıntılar ise sürüyor.

ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre, saat 10.42’den 11.26’ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu.

Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı.

EN BÜYÜK DEPREM 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Oluşan sarsıntıların Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılarak, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.

"GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR"

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer yoğun sismik aktivite yaşandığı ve 14 ay süren depremlerin herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığı hatırlatıldı.

Gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve bilim insanları ile araştırmacıların, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunamiyi değerlendirdirdiği belirtilerek, Vatandaşların sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere itibar etmemeleri istendi.

SANTORİNİ'DE ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, bugün kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

MİÇOTAKİS'TEN ACİL TOPLANTI KARARI

Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.