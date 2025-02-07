Ege Denizi'nde, merkez üssü Santorini açıkları olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Bölgedeki sismik hareketliliğin Yunanistan'ın ünlü turistik Santorini Adası'ndaki yanardağ ile bağlantılı olabileceği ifade edildi. Santorini'deki volkanik etkinliklerin sismik dalgalanmalara yol açması nedeniyle artan deprem riski, yerel halk ve yetkililer tarafından endişeyle izleniyor.