-ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, düzenlediği basın toplantısında ülkedeki eğitim sistemine değindi, sert eleştirilerde bulundu.

Eğitimde plansızlık ve programsızlık olduğunun altını çizen Erhürman, gelecek kuşakların haklarından çok ciddi bir hırsızlık yapıldığını kaydetti.

Çok kısa bir süre sonra okulların açılacağını hatırlatan Erhürman, 'özel okullarda ne olacağı belli, peki devlet okullarında ne olacak?' diye sordu. "Kamu okullarında aceba grev mi olacak, eğitim çadırda mı olacak, sınıflarda türkçe bilmeyen kaç yabancı olacak? Bu sorunların hiçbirinin cevabını bilmiyoruz. Üstelik bu sorunlar geçen senenin mirası" diyen Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

"Mayıs ayında tam final sınavlarının gerçekleşeceği dönemde 'Öğretmenler Yasası' çıkarttınız. Siz bu yasanın öğretmenleri sokağa dökeceğini çok iyi biliyordunuz. Eğitim aksayacaktı. Dedik ki bitirin eğitim yılını, Meclis'i Temmuz'da olağanüstü toplayın bu yasayı görüşelim, çocuklar eğitim haklarından mahrum kalmasın. Yok bunu da dinlemediler. Çocukları, aileleri yok sayarak acele bir şekilde yasayı gündeme getirdiler. Sırf Türkiye'ye söz verdiler diye bunu yaptılar ve ağızlarını açıp Türkiye'ye 'bakın çocuklar mağdur olacak' diyemediler.

"Çocuklarımıza eziyet çektirdiler"

Çocukların bu süreç kaynaklı eziyet çektiğini vurgulayan Erhürman, "çocuklara gençlere dair zerre gaileleri yok. Birinci temel sorun bu zihniyetin gelecek kaygısı olmaması. Bir şey yapmak için değil bir şey olmak için oradalar" diye konuştu.