Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve ikamet izinsiz” suçlarından tutuklanan zanlılar J.B.A. ile E.C.A.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen J.B.A.’yı durdurduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, eşofmanının ön sağ cebinde siyah naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Taşkınköy’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada ise yatak odasındaki komodin üzerinde folyo kağıdına sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü madde, dolap çekmecesinde bir adet mermi çekirdeği, televizyon ünitesi üzerinde mavi renk eğitim tipi savunma sınıfı içerisinde patlayıcı madde bulunmayan el bombası ile uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücünün emare olarak alındığını kaydetti.

Aynı adreste kalan E.C.A.O.’nun odasında yapılan aramada ise uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan metal öğütücü bulunduğunu söyleyen polis, zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, muhaceret kontrollerinde J.B.A.’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1563 gün, E.C.A.O.’nun ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında zanlıların üç kez mahkemeye çıkarılarak toplam 15 gün ek süre alındığını belirten polis, ele geçirilen maddelerin analize, eğitim tipi el bombası ile mermi çekirdeğinin ise Balistik ve Patlayıcı Maddeler Şubesi’ne incelemeye gönderildiğini söyledi.

Yapılan incelemelerde mermi çekirdeği ile eğitim tipi bombanın patlayıcı özellik taşımadığının belirlendiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların KKTC’de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.