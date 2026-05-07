Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yılmaz Sevdalı, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketin araç park yerinde, aralarında önceden mevcut olan sorun nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Polis, H.M.A. ile L.A.A.’nın birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini belirtti. Olay sırasında aldıkları darbeler sonucu H.M.A.’nın sağ elindeki iki parmağın, L.A.A.’nın ise burun kemiğinin kırıldığını kaydeden polis, her iki zanlının da soruşturma kapsamında tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını ve gerekli ifadelerin alındığını belirten polis, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.