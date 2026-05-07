Mahkemede olguları aktaran polis memuru Bilal Altun, 29 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye turist olarak giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, şüphe üzerine yapılan aramada şoför koltuğunun altında yaklaşık bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Telegram üzerinden tanımadığı bir şahsın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’taki bir konumdan aldığını ve KKTC’ye getirmesi karşılığında 500 Euro alacağını söylediğini aktaran polis, yapılan soruşturmada zanlının 18 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında toplam 4 kilo uyuşturucu maddeyi dört ayrı tarihte KKTC’ye getirerek Lefkoşa’daki farklı noktalara bıraktığının ve bu işten toplam 2 bin Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.