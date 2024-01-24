The Guardian'da yer alan habere göre, okyanus ötesinden profesörler öğrencilere ders verecek; işletme öğrencileri, zorlu mesleki vakaları hologram profesörlerden öğrenecek.

Loughborough Üniversitesi müdür yardımcısı Rachel Thomson, profesörleri hologram yoluyla dersliklere yansıtmanın "çok daha ucuz ve doğa dostu" olduğunu belirtti.

Loughborough Üniversitesi Lisans Direktörü Vikki Locke ise "Öğrencilerin, sektörden bir konuğun sınıfa ışınlanmasını 2 boyutlu bir yüzeye bakmaya tercih ettiklerini" söyledi.

Bundan önce eğlence sektöründe sıkça kullanılan hologram teknolojisi, 2025 yılında resmi olarak Loughborough Üniversitesi ders programlarına da girecek.

2014'te, ölümünden 5 yıl sonra, dünyaca ünlü pop yıldızı Micheal Jackson, hologram yoluyla hayranlarına konser vermişti. Hologram teknolojisi, ışık dalgalarının kullanılarak üç boyutlu (3D) görüntülerin oluşturulması esasına dayanan bir teknolojidir.

Hologram teknolojisi nedir? Sistem nasıl çalışıyor?

Bu teknoloji, gerçeğe çok yakın, derinlik hissi veren ve farklı açılardan bakıldığında farklı görüntüler sunabilen görseller yaratmayı mümkün kılar. Hologramlar, gerçek nesnelerin veya tasarımların üç boyutlu, görsel kopyalarını sunarlar ve genellikle ışık kaynakları ve lazerler kullanılarak üretilirler.

Hologram teknolojisinin temel prensipleri şunlardır:

1.

Işık Dalgası Kaydı: Hologramlar, ışık dalgalarının kaydedilmesi ve tekrar üretilmesi yoluyla oluşturulur. Bir lazer ışını, iki parçaya bölünür. Bir ışın, doğrudan holografik filme ulaşırken, diğer ışın önce nesne üzerine düşer ve oradan filme yansır.

2.

Girişim ve Kırınım: Nesne üzerinden yansıyan ışık, doğrudan filme ulaşan ışık ile birleşir ve bir girişim deseni oluşturur. Bu desen, nesnenin ışık dalgası bilgisini içerir ve holografik filmde kaydedilir.

3.

Görsel İzleme: Holografik film, belirli bir şekilde ışıklandığında, kaydedilen ışık dalgaları nesnenin üç boyutlu bir görüntüsünü oluşturur. Bu görüntü, gerçek nesnenin bir kopyası gibi görünür ve izleyici etrafında dolaşarak nesneyi farklı açılardan görebilir.

4.

Renk ve Çözünürlük: Gelişmiş hologram teknolojileri, yüksek çözünürlüklü ve renkli görüntüler üretebilir.

Hologram teknolojisi, birçok farklı alanda kullanılmaktadır:

1.

Eğlence ve Sanat: Konserlerde ve tiyatro gösterilerinde, geçmişteki veya hayatta olmayan sanatçıların hologramları kullanılabilir.

2.

Eğitim ve Eğitim: Tıp ve bilimde karmaşık konseptlerin görselleştirilmesi için hologramlar kullanılabilir.

3.

Reklamcılık ve Pazarlama: Ürün tanıtımları ve reklam kampanyalarında dikkat çekici hologramlar kullanılabilir.

4.

Güvenlik: Holografik etiketler, sahteciliği önleme ve ürün doğrulama amacıyla kullanılabilir.

5.

Telekomünikasyon: Gelecekte, holografik video konferanslar gerçekçi ve etkileşimli toplantılar sağlayabilir.

Hologram teknolojisi hızla gelişmekte ve giderek daha sofistike hale gelmektedir, bu da onun pek çok alanda yenilikçi uygulamalar için potansiyelini artırıyor.