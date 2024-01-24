Dünyanın süper güçleri uzayın askeri programlara yatırım yapmaya devam ederken, Pentagon'daki bazı liderler ABD'nin portföyündeki bazı gizli uzay programlarını kamuya açma zamanının geldiğine inanıyor.

Bu amaçla ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks yakın zamanda bazı son derece gizli uzay programlarının ve teknolojilerinin sınıflandırma düzeyini düşürecek yeni bir politikayı onayladı.

Savunma Bakanlığı Uzay Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı John Plumb'a göre, bu bilgilerin paylaşılmasını yasaklayan politikalar güncelliğini yitirmiş durumda ve konu uzayda üstünlük olduğunda ABD'yi geride tutuyor.

Yeni politika bu gizli programların tamamen kamuya açıklanacağı anlamına gelmiyor.

Amaç uzayda askeri üstünlük sağlamak

Savunma Bakanlığı, ABD'nin "ne Çin ne de Rusya'nın asla eşleşmeyi umamayacağı bir güç çarpanı" oluşturmak amacıyla bazı programları özel sektör ve uluslararası müttefiklerle paylaşmak için sınıflandırma seviyelerinin düşürüleceğini söyledi.

Bu yeni politika ABD silahlı kuvvetlerinin her şubesinin kendi sınıflandırma seviyelerine karar vermesine olanak tanıyacak.

Bu politika değişikliğine yol açan temel sorunlardan biri, Özel Erişim Programları (SAP'ler) olarak bilinen, son derece hassas ve gizli bilgilerin paylaşımını ciddi şekilde kısıtlayan güvenlik protokollerinin kullanılması.

Bu programlardan bazıları kabul edildi, yani varlığı kamuoyu tarafından biliniyor ancak ayrıntıları açıklanmadı. Ancak diğerleri kabul edilmiyor, bu da onların varlığının bile bir sır olduğu anlamına geliyor.