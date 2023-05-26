-ÖZEL HABER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… Öğretmenlerin gerçekleştirdiği eylem hakkında konuşan Şahali, Hükümetin diyalog niyetinde olmadığını söyledi…



Şahali, “Sayın Bakan, sanki öğretmenler korkunç bir saldırı altında ve kamuoyu desteği de arkasındaymış gibi davranıyor. Eğitime pozitif bir katkı sağlamayacak olan bir yasa pala pandıras meclise gönderildi. Nazım bey geri adım attı ama bir noktada durdu. Şuan bir diyalog yok ve hükümetin bu yönde niyetleri de yok” dedi.

Şahali, “Böyle bir ortamda öğretmenlerin özlük haklarına dair ve eğitimin hırpalanmasına dair hareket etmenin bir mantığı yoktur. Öğretmenler diyaloğa hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bir taraftan yasa üstünden fırtınalar koparılıyor ve öğrencilerin eğitim kayıplarına yol açıp öğretmenlerin sinir uçlarına oynuyorlar. Son derece hoyrat bir tavır sergilediler ve komiteden yasa tasarısını geçirdiler. İlgili sendika ve meslek örgütlerini yok sayarak atılan adımlarla topluma faydalı sonuçlar ortaya çıkmaz” şeklinde konuştu.