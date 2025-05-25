Konuyla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

24.05.2025 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü M.F.Ö.(E-22) sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından rapor edildiği sırada, araçta yolcu olarak bulunan K.S.(E-20)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. K.S. suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.