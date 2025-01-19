Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.01.2025 tarihinde saat 10.50 sıralarında, Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağı içerisinde çalışmakta olan MD Ali AKBAR (E-39), kullanımındaki kamyon ile dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kamyonun sağ yan kısmı üzerine devrilmesi neticesinde ağır şekilde yaralanamıştır. Olayda yaralanan kamyon sürücüsü MD Ali AKBAR, kaldırılığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında MD Ali AKBAR’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen söz konusu kamyonu kullanmasına müsaade eden şirket yetkilileri M.K.S.(E-68) ve H.Ç.(E-48) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmemtekdir.