“Suçu ispat edilene kadar her insan masumdur”…

Günlerdir mahkemelerde duyduğum yegâne söz…

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Kamuoyunun gündemine “Reçete Vurgunu” olarak yansıyan ve infial yaratan olayın soruşturması çok yönlü bir şekilde devam ederken, tutuklamalar da devam ediyor…

Bugün 6 zanlı, 8 gün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı…

Ancak savunma avukatları bu süreye itiraz etti…

Hangi gerekçe ile mi?

“Sistem buna izin veriyor o nedenle ortada gayrı yasal bir durum yoktur” ibaresiyle…

“O zaman hastalar ilaçlarını alsaydı” ibaresiyle…

“Hastaların doğru söylediğini nereden bileceksin?” ibaresiyle…

“Kamuoyunda ENTERESAN bir durum yaratıldı” ibaresiyle…

“Hastalar ilaçları aldım dese ne olacak, almadım dese ne olacak” ibaresiyle…

“Sosyal Sigortalar Kurumu bu sistemi yarattı. Bu işlem nasıl gayrı yasal olabilir? Araştırılacak bir durum yok” ibaresiyle…

“Asıl bu sistemi yaratanları tutuklayın” ibaresiyle…

“Bunun baş aktörü Sosyal Sigortalar Kurumu’dur. En büyük hırsız O’dur!” ibaresiyle…

“Sosyal Sigortalar Kurumu suç işledi” ibaresiyle…

“Tutuklular arasında müdür, müsteşar var mı? Olması gerekirdi” ibaresiyle…

“İlaçları alan hastalardan tutuklama var mı? Onlardan da tutuklama olacak mı?” ibaresiyle…

“8 gün ek tutuklama talebinin “KAMUOYUNU TATMİN ETMEK” için olduğu” ibaresiyle…

“Tahkikat başlamadan olayın SİYASET TARAFINDAN REKLAM EDİLDİĞİ” ibaresiyle…

“Hastaların kullandığı ilaçları hatırlamama ihtimali olması” ibaresiyle…

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“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamında mahkeme huzurunda bulunan zanlılar toplum tarafından saygı gören kişiler olup, bu kapsamda teminata bağlanmaları” talep edildi savunma avukatları tarafından…

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Ekmek çalana ters kelepçe ve hapislik istemi, milyonluk reçete vurgununa teminat talebi…

Adalet herkese lazım…

Marketi soymakla devleti soymak arasındaki fark nedir?

Biri açlıktan, diğeri açgözlülükten değil midir?

Hangisi daha tehlikelidir?

Hani ahlak? Hani etik değerler? Hani dürüstlük?

Vicdanınız razı geliyor mu?

Takdir vatandaşın…

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Her ne olursa olsun ortada bir suç varsa kesinlikle cezasız kalmamalıdır…

Ve adalet herkese karşı eşit mesafede olmalıdır…

Suçun doktoru, eczacısı, şoförü, işçisi yoktur…

Suç suçtur!

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Bu dava kamuoyuna “Popüler” olarak pazarlanmaya çalışılsa da ve “Medyanın çok sevdiği” söylense de olay sadece “Sevgi” den ibaret değildir…

Devlet milyonlarca lira zarara uğratılmıştır...

Ve bu ödenen meblağlalar vergi olarak vatandaşın yani hepimizin cebinden çıkmıştır…

BÜYÜK BİR YOLSUZLUK VARDIR!

Suçlusu ve sorumlusu her kim ise günün sonunda yaptığının cezasını çekmelidir…

Biri de bini de cezasız kalmamalıdır…

…

Adalete güvenimiz tamdır…